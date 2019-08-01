Разумков у Верховній Раді говоритиме державною мовою. Фото: Еspreso.TV

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Ракурс

Голова політичної партії «Слуга народу» Дмитро Разумков у Верховній Раді говоритиме українською, бо цього вимагає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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Про це Разумков заявив в інтерв’ю «Українській правді», додавши, що виключно українською говорити, напевно, ніколи не буде.

За словами Разумкова, повний перехід на одну мову є неправильним, неефективним і некоректним. Він нагадав, що в Україні люди мають право розмовляти різними мовами. Для прикладу згадав три з них — російську, українську та англійську. Також він зауважив, що деякі його колеги розмовляють сімома мовами.

При цьому Разумков пообіцяв, що коли стане народним депутатом Верховної Ради, то в офіційній частині свого життя послуговуватиметься українською, тому що це є вимогою закону.

Нагадаємо, що раніше лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявляв, що на Донбасі потрібно обговорювати статус російської мови, однак єдиною державною мовою в Україні залишиться українська. Так Разумков прокоментував слова глави Офісу президента Андрія Богдана про те, що на окупованих територіях слід надати певний офіційний статус російській мові.