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У Китаї лютують тайфун і повінь, постраждали понад півмільйона осіб. Фото: Синьхуа

У Китаї лютують тайфун і повінь, постраждали понад півмільйона осіб (ФОТО, ВІДЕО)

1 сер 2019, 14:07
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На півдні Китаю лютує сьомий в цьому році тайфун «Віпха». Стихійне лихо вдарило по Китаю близько 1.50 за місцевим часом. В епіцентрі швидкість вітру досягала 23 м/с.

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Тайфун приніс в шість волостей понад 200 мм опадів, а в міському районі Хайкоу зафіксували 276,1 мм опадів. Загиблих і постраждалих через тайфун поки немає. Про це повідомляє «Сіньхуа».

У Китаї через повені постраждали майже 800 тис. осіб. Фото: twitter /ChinaDaily

В результаті повені на північному сході Китаю постраждали 757,9 тис. осіб. Близько 11,4 тис. осіб евакуювали з будинків, а економічний збиток оцінили в 315 млн дол.

У Китаї через повені постраждали майже 800 тис. осіб. Фото: twitter /ChinaDaily

Зазначимо, що 563 тис. га посівів були затоплені, а 79 тис. га з них повністю знищені повінню. Рух поїздів в провінції було серйозно порушено.

Повінь і селеві потоки стали причиною зникнення 12 осіб. У зону лиха направили рятувальні команди і обладнання для пошуку зниклих і допомоги постраждалим.

Як раніше повідомлялося, наприкінці липня Рівне затопило через тривалі дощі та град.


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