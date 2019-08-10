Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В России произошли два мощных землетрясения. Фото: УНН

В России произошли два мощных землетрясения

10 авг 2019, 09:14
999

В России на Камчатке сегодня, 10 августа, зафиксированы два сильных землетрясения, которые произошли за несколько часов.

Loading...

Сейсмологи зарегистрировали землетрясения магнитудой 4,7 и 5,1. Эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,7 находился на расстоянии 54 км от поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Местные жители ощущали толчки силой до четырех баллов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Второе землетрясение, магнитуда которого составила 5,1, произошло на территории Елизовского района Камчатки. Эпицентр его находился в 115 километрах юго-восточнее села Мильково. По словам местных жителей данного населенного пункта, сейсмического события они не ощутили.

Как отмечают спасатели, угроза цунами во время землетрясений отсутствовала. Кроме того, в данный момент не сообщается о жертвах или разрушениях.

Отметим, что землетрясения произошли на фоне непрекращающихся лесных пожаров, которые все еще бушуют в Сибири. По последним данным, очаги возгораний уже уменьшаются, но площадь разрушений уже достигла нескольких млн гектаров.

Напомним, что ранее российское отделение Greenpeace сообщило о возрастании площади охваченных огнем территорий за последние дни. При этом, по информации экологов, борьба с огнем происходит лишь на 6% площади имеющихся пожаров.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости 9 августа: новая Рада готовится к дебюту, пенсия-онлайн и страсти по визиту Зеленского в США

Главными новостями пятницы, 9 августа, стало подготовительное заседание Рады девятого созыва, информация о том, пенсию в Украине теперь можно оформить онлайн, а также страсти относительно срока визита Зеленского в США

Новости Украины
23:17   9 авг

Подозреваемому в деле «Роттердам плюс» назначили 2 млн грн залога

Суд в Киеве арестовал на два месяца с возможностью внесения залога 2 млн грн Владимира Евдокимова, бывшего члена НКРЭКУ. Его подозревают в причастности к внедрению формулы «Роттердам плюс» и вчера арестовали детективы НАБУ

Новости Украины
22:43   9 авг
Новости партнеров
Загрузка...