В России произошли два мощных землетрясения. Фото: УНН

https://racurs.ua/n125393-v-rossii-proizoshli-dva-moschnyh-zemletryaseniya.html

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В России на Камчатке сегодня, 10 августа, зафиксированы два сильных землетрясения, которые произошли за несколько часов.

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Сейсмологи зарегистрировали землетрясения магнитудой 4,7 и 5,1. Эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,7 находился на расстоянии 54 км от поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Местные жители ощущали толчки силой до четырех баллов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Второе землетрясение, магнитуда которого составила 5,1, произошло на территории Елизовского района Камчатки. Эпицентр его находился в 115 километрах юго-восточнее села Мильково. По словам местных жителей данного населенного пункта, сейсмического события они не ощутили.

Как отмечают спасатели, угроза цунами во время землетрясений отсутствовала. Кроме того, в данный момент не сообщается о жертвах или разрушениях.

Отметим, что землетрясения произошли на фоне непрекращающихся лесных пожаров, которые все еще бушуют в Сибири. По последним данным, очаги возгораний уже уменьшаются, но площадь разрушений уже достигла нескольких млн гектаров.

Напомним, что ранее российское отделение Greenpeace сообщило о возрастании площади охваченных огнем территорий за последние дни. При этом, по информации экологов, борьба с огнем происходит лишь на 6% площади имеющихся пожаров.