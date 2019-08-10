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Ракурс
Под Киевом двое расстреляли мужчину посреди улицы. Фото: Gorod.lv

Под Киевом двое расстреляли мужчину посреди улицы (ФОТО)

10 авг 2019, 08:52
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Под Киевом в селе Софиевская Борщаговка группа злоумышленников совершила вооруженное нападение, обстреляв из пневматического оружия человека.

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После совершения преступления злоумышленники скрылись с места инцидента, уехав на автомобиле Mitsubishi Pajero. В полицию поступило сообщение о покушении, после чего правоохранители оперативно остановили машину и задержали преступников в Обуховском районе столицы. Об этом на своей странице в Facebookсообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

Пострадавший мужчина получил семь огнестрельных ранений в грудь. Он был госпитализирован для получения необходимой медицинской помощи. По словам медиков, в данный момент он находится в тяжелом состоянии, и врачи борются за его жизнь.

Как выяснилось, злоумышленниками оказались жители Харьковской области. К тому же, у одного из стрелков было обнаружено удостоверение МВД. По предварительным данным, ранее он имел отношение к полиции. В данный момент задержанные помещены в следственный изолятор.

Под Киевом двое расстреляли мужчину посреди улицы. Фото: Андрей Небитов в Facebook

Под Киевом двое расстреляли мужчину посреди улицы. Фото: Андрей Небитов в Facebook

Под Киевом двое расстреляли мужчину посреди улицы. Фото: Андрей Небитов в Facebook

Напомним, что ранее под Киевом произошла стрельба во время съемок телевизионного шоу. Житель Вышгорода внезапно открыл огонь возле многоквартирного жилого дома, в котором происходил съемочный процесс одного из шоу телеканала «СТБ».

Источник: Ракурс


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