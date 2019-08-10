Під Києвом двоє розстріляли чоловіка посеред вулиці. Фото: Gorod.lv

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Ракурс

Під Києвом у селі Софіївська Борщагівка група зловмисників вчинила збройний напад, обстрілявши з пневматичної зброї людину.

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Після скоєння злочину зловмисники зникли з місця інциденту, виїхавши на автомобілі Mitsubishi Pajero. У поліцію надійшло повідомлення про замах, після чого правоохоронці оперативно зупинили машину і затримали злочинців в Обухівському районі столиці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

Постраждалий чоловік отримав сім вогнепальних поранень у груди. Він був госпіталізований для отримання необхідної медичної допомоги. За словами медиків, на даний момент він знаходиться у важкому стані, і лікарі борються за його життя.

Як з’ясувалося, зловмисниками виявилися жителі Харківської області. До того ж, у одного із стрільців було виявлено посвідчення МВС. За попередніми даними, раніше він мав відношення до поліції. Наразі затримані поміщені в слідчий ізолятор.

Нагадаємо, що раніше під Києвом сталася стрілянина під час зйомок телевізійного шоу. Житель Вишгорода раптово відкрив вогонь біля багатоквартирного житлового будинку, в якому відбувався знімальний процес одного з шоу телеканалу «СТБ».