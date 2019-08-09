Головні новини 9 серпня: нова Рада готується до дебюту, пенсія-онлайн і пристрасті за візитом Зеленського до США

Головні новини 9 серпня: нова Рада готується до першого засідання, пенсія-онлайн і пристрасті за візитом Зеленського до США, фото — Цензор

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Головними новинами п’ятниці, 9 серпня, стало підготовче засідання Ради дев’ятого скликання, інформація про те, пенсію в Україні відтепер можна оформити онлайн, а також пристрасті щодо терміну візиту Зеленського в США.

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Перше урочисте засідання Верховної Ради дев’ятого скликання відбудеться 29 серпня. Про це стало відомо сьогодні за результатами засідання підготовчої групи, яку сформували представники всіх партій, які пройшли у Раду за підсумками позачергових виборів, що відбулися 21 липня.

Цю дату запропонував Дмитро Разумков, представник президентської політсили «Слуга народу». Також було запропоновано дати 20 і 27 серпня та 3 вересня.

Після зустрічі лідер «Слуги народу» і один із претендентів на посаду спікера у новій Раді Разумков розповів, що його політична сила пропонує зменшити кількість парламентських комітетів із 27 до 22-х і претендує на участь своїх представників у кожному з них.

У «Європейській солідарності» сьогодні запропонували співпрацю «Голосу» та «Батьківщині».

Сьогодні стало відомо, що пенсії в Україні тепер можна оформити онлайн, не виходячи з дому. Нову модель звернення громадян за призначенням пенсії впровадив Пенсійний фонд України.

У п’ятницю знову постало питання термінів візиту президента України Зеленського до Вашингтону. Спочатку про ймовірні дати поїздки повідомив тимчасовий голова диппредставництва США в Києві, а згодом тему прокоментував й президент Дональд Трамп.