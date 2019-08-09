Трамп про Зеленського: він домовиться із Росією, бо хоче миру, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n125386-zelenskyy-domovytsya-iz-rosiieu-bo-hoche-myru-tramp-video.html

Ракурс

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський може укласти угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки прагне миру в Україні.

Loading...

Трамп назвав Зеленського «дуже розважливим», коли виступав перед журналістами у Вашингтоні. Його попросили прокоментувати перспективи приїзду Зеленського до Вашингтону. Трамп відповів, що українського президента запросять у Білий дім, а також висловив думку, що Зеленський «швидко приїде до США.

Він укладе угоду з президентом Путіним. Його запросять у США. Ми чекаємо на зустріч із ним. Він уже був запрошений у Білий дім і хоче приїхати. Я думаю, він приїде. Він дуже розважливий, він хоче миру в Україні. Думаю, він приїде дуже скоро, — заявив Трамп.

Раніше йшлося про ймовірну зустріч Трампа та Зеленського у Варшаві, а також у Нью-Йорку під час сесії Генасамблеї ООН. Президенти у такому випадку могли б побачитися у вересні.

Сьогодні тимчасовий повірник у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що офіційна поїздка Зеленського до Вашингтона готується, але не назвав при цьому її можливої дати.