Кадри Зеленського: президент здійснив нове призначення у контррозвідці, фото — Погляд

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Президент України Володимир Зеленський здійснив нове призначення у контррозвідці. Сьогодні глава держави оприлюднив рішення щодо посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

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Його очолить 49-річний Микола Кулешов. Про це йдеться в указі президента України № 590/2019 від 9 серпня.

Кулешов — полковник СБУ. У секретній службі служить із 1995 року. До 2014 року пройшов кар'єрними сходами по оперативних та керівних посадах у підрозділах центрального апарату СБУ.

З березня 2014 року по липень 2015 року працював першим заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, згодом тимчасово виконував обов’язки начальника цього департаменту.

З листопада 2015 року був першим заступником начальника департаменту.

Влітку 2014 року був учасником антитерористичній операції на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

З 2014 року курував заходи, що здійснюються у рамках трастового фонду Україна — НАТО з питань кібербезпеки. Згодом був куратором напряму протидії кібершпигунству та кібертероризму, ініціював створення ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ. Саме він є ключовим елементом Національної системи кібербезпеки України.

На початку серпня Зеленський призначив керівником Державного управління справами колишнього в. о. глави відомства Сергія Борзова. До кар'єри державного службовця Борзов очолював команди КВК «Вінницькі перці» та «Збірна України». Встиг попрацювати і в ТОВ «Телевізійне творче об'єднання Олександр Масляков і Компанія».