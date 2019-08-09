Реінтеграція Донбасу: Нацполіція приготувала для деокупованих регіонів 800 поліцейських, фото — Східінфо

https://racurs.ua/ua/n125384-nacpoliciya-prygotuvala-dlya-deokupovanogo-donbasu-800-policeyskyh.html

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Національна поліція України приготувала для деокупованого Донбасу 800 поліцейських. Їх навчали за спеціально розробленою програмою. Поліцейських планують задіяти до відновлення державного суверенітету на території ОРДЛО.

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Тренування відбувалися спільно з працівниками Нацгвардії, рятувальної та прикордонної служб, повідомив 9 серпня радник міністра внутрішніх справ Україні Іван Варченко під час робочого візиту на Донеччину.

Прес-служба Нацполіції повідомляє, що при цьому правоохоронці врахували міжнародні практики миротворчих місій, вивчали ситуацію на тимчасово окупованій території — соціально-економічну, настрої людей, можливість повернення бізнесу.

Поліцейські спрогнозували також сили та засобів, які будуть нести службу на деокупованих територіях у перший рік після звільнення, їхнє екіпірування, потреби в транспорті, техніці, зв’язку.

У деокупованих районах планується створити 16 відділів та відділень поліції.

Нагадаємо, що у липні цього року команда президента Володимира Зеленського заявляла, що готова погодитися створити на Донбасі сепаратистські анклави, які охоронятимуть миротворці ООН. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк.

Про це він заявив, відповідаючи на питання про майбутню реінтеграцію Донбасу. Зокрема, Данилюк вважав, що законодавчі передумови інтеграції створені — частина законів на виконання мінських угод ухвалена, спеціальний статус Донбасу та амністія проголосовані.