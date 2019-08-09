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Мессі забив найкращий гол минулої Ліги чемпіонів, фото — УЄФА

Мессі забив найкращий гол минулої Ліги чемпіонів (ВІДЕО)

9 сер 2019, 18:39
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Форвард каталонського футбольного клубу «Барселона» Ліонель Мессі забив найгарніший гол Ліги чемпіонів минулого сезону.

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Так вирішили читачі офіційного сайту УЄФА, про підсумки голосування на якому сьогодні повідомили в Асоціації.

Мессі забив штрафний удар із 30 метрів у ворота «Ліверпуля». Це сталося у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів, який відбувся 1 травня у Барселоні. Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь «Барселони», але у матчі-відповіді британці розтрощили каталонців з рахунком 4:0 й вийшли до фіналу та у підсумку виграли цьогорічну Лігу чемпіонів.

Гол, який визнано кращим в минулому сезоні, став для Мессі другим у тому матчі і 600-м у складі «Барселони». Аргентинець обійшов у голосуванні Кріштіану Роналду і його удар у поєдинку «Ювентуса» проти «Манчестер Юнайтед» на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Мессі виграв нагороду втретє. Раніше його голи визнавалися кращими у 2015 та 2016 роках.

Джерело: Ракурс


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