Вибух в Архангельській області: у Москву привезли поранених, які отримали дози радіації, фото — БезФормата

https://racurs.ua/ua/n125382-himzahyst-ta-obmotani-plivkou-shvydki-u-moskvu-pryvezly-poranenyh-vnaslidok-vybuhu-v.html

Ракурс

У Москву привезли шістьох постраждалих внаслідок вибуху двигуна в Сєверодвінську. Усі вони отримали великі дози радіації. До російської столиці поранених привезли санітарною авіацією.

Loading...

У постраждалих констатували два діагнози: важкі вибухові травми і радіаційне опромінення. Травми отримує зазвичай людина, яка перебуває поблизу місця сильного вибуху, повідомляє телеграм-канал Baza.

Поранених привезли в державний біофізичний центр імені Бурназяна.

Джерела в Міністерстві оборони Росії повідомляють, що одяг постраждалих, костюми хімічного захисту і одяг лікарів, які надавали допомогу постраждалим, спалили відразу після госпіталізації.

Водії реанімобілів, які везли постраждалих до лікарні, були одягнені в костюми хімзахисту, а машини — обмотані плівкою.

Нагадаємо, що вибух у Сєверодвінську стався 8 серпня. Під час випробувань двигуна нового типу на кораблі загинули від двох до трьох осіб, а постраждали 15 людей, з них шестеро перебувають у тяжкому стані.

Військовий об'єкт знаходиться поруч з поселенням Ненокса, це на північний захід від Сєверодвінська на узбережжі Двинської губи.

Міноборони РФ повідомило, що вибух стався на полігоні під час випробування рідинної реактивної рухової установки. Після цього почалася пожежа. Загинули або травмувалися військовослужбовці і представники підприємства-розробника.

Нагадаємо, що 2 липня стало відомо про загибель 14 російських моряків на глибоководному апараті ВМФ РФ внаслідок пожежі. Попри те, що аварія сталася 1 липня, у Росії повідомили про неї лише за добу.