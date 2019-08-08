Пожежа на військовому об'єкті в Архангельській області: є загиблі. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n125324-pojeja-na-viyskovomu-obiekti-v-arhangelskiy-oblasti-ie-zagybli.html

Ракурс

Вибух і пожежа у військовій частині в Російській Федерації забрали життя двох людей. Також кілька людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Інцидент стався на полігоні в Архангельській області під час випробування рідинної реактивної рухової установки. Від отриманих поранень загинули два фахівця, а ще шість людей поранені. Про це інформує РІА «Новости» із посиланням на повідомлення Міністерства оборони РФ.

Як запевняють у Міноборони Росії, у результаті вибуху і загоряння виробу, випробування якого проводилися на військовому об'єкті, радіаційний фон залишається в нормі, так як шкідливих викидів в атмосферу зафіксовано не було.

Відзначимо, що вибух стався на військовому полігоні, що розташований неподалік від населеного пункту Ненокса. Саме на території Ненокського адміністративного округу базується випробувальний полігон ВМФ Російської Федерації.

Нагадаємо, що раніше у Красноярському краї сталися вибухи на складах боєприпасів. У результаті інциденту кілька людей, у тому числі і військовослужбовці, отримали травми. Населення евакуювали, а також перекрили дороги.