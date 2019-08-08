Рим заборонив вивішувати білизну на вулиці. Фото: from-italy

https://racurs.ua/ua/n125325-rym-zaboronyv-vyvishuvaty-bilyznu-na-vulyci.html

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Столиця Італії заборонила вивішувати білизну на вулиці, якщо її можуть помітити перехожі.

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Порушення нових правил карається штрафом у 100 євро, повідомляє сьогодні «Європейська правда» з посиланням на місцеве видання ANSA.

Окрім того, заборонено сідати і перевозити вантажі на коліщатах по всесвітньо відомій пам’ятці — Іспанських сходах, а також поливати квіти на балконах, якщо є ймовірність того, що вода проллється на тротуар під будинком.

Посилено відповідальність і за купання та пиття води у фонтанах, а також перебування в громадських місцях із оголеним торсом. За це порушникам доведеться сплатити збільшені штрафи.

Можуть дістати штраф у Римі й торговці їжею, напоями, квітами, квитками на масові заходи і вуличні аніматори, якщо в них немає ліцензії на таку діяльність.

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