Рим запретил вывешивать белье на улице. Фото: from-italy

https://racurs.ua/n125325-rim-zapretil-vyveshivat-bele-na-ulice.html

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Столица Италии запретила вывешивать белье на улице, если его могут заметить прохожие.

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Нарушение новых правил предусматривает штраф в 100 евро, сообщает сегодня «Европейская правда» со ссылкой на местное издание ANSA.

Кроме того, запрещено садиться и перевозить грузы на колесиках по всемирно известной достопримечательности — Испанской лестнице, а также поливать цветы на балконах, если есть вероятность того, что вода прольется на тротуар под домом.

Усилена ответственность и за купание и питье воды в фонтанах, а также пребывание в общественных местах с обнаженным торсом. За это нарушителям придется заплатить увеличенные штрафы.

Могут получить штраф в Риме и торговцы едой, напитками, цветами, билетами на массовые мероприятия и уличные аниматоры, если у них нет лицензии на такую деятельность.

Между тем напомним о топ-10 лучших мест для туризма в 2019 году по версии The New York Times.