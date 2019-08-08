Новини технологій: у Росії порушили справу проти Apple на вимогу «Лабораторії Касперського», фото — apptractor.ru

https://racurs.ua/ua/n125323-u-rosiyi-porushyly-spravu-proty-apple-na-vymogu-laboratoriyi-kasperskogo.html

Ракурс

У Росії порушили справу проти компанії Apple (Еплл) на вимогу «Лабораторії Касперського».

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Виробник антивірусів заявив, що Apple необгрунтовано відхилила версії програми батьківського контролю Kaspersky Safe Kids (KSK), в результаті чого вона позбулася значної частини функціоналу.

При цьому Аpple у своїй версії представила власний додаток Screen Time, який виконує аналогічні завдання.

Скаргу «Лабораторія Касперського» подала до Федеральної антимонопольної служби (ФАС) в березні. Компанія обурилася з того приводу, в Apple забанили функції контролю додатків і можливість блокування браузера Safari (його пояснили невідповідністю цих функцій правилами App Store).

У ФАС прийшли до висновку, що дії Apple щодо застосування невизначених вимог до програмного забезпечення розробників і відхилення версій програмного забезпечення, яке раніше поширювалося в App Store, містять ознаки зловживання домінуючим становищем на ринку, повідомляє сайт відомства.

Після запуску Screen Time з відхиленням або обмеженням функціоналу додатків такого плану, крім «Лабораторії Касперського», зіткнулися й інші розробники. Українська Kidslox та іспанська Qustodio, поскаржилися на Apple в Європейську комісію. Решта створили об'єднання і web-сайт, щоб зажадати від Apple розробки технічного рішення, що дозволяє їм продовжувати роботу на iOS-пристроях.

Водночас ліцензійна угода для розробників прямо говорить про право Apple відхиляти будь-які програми без пояснень.

Розгляд справи призначено на 13 вересня.

У березні 2017 року в РФ оштрафували російську «доньку» Apple на 1,75 млн руб. за координацію цін на iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S і iPhone 5C.

Нагадаємо, що Apple, спільно з банком Goldman Sachs Group, випустила власні банківські картки. Вони наразі існують лише в електронній формі. Їх можна підв’язати до свого гаманця у додатку Apple Pay.