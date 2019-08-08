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Новости технологий: в России возбудили дело против Apple по требованию «Лаборатории Касперского», фото — apptractor.ru
В России возбудили дело против Apple по требованию «Лаборатории Касперского»https://racurs.ua/n125323-v-rossii-vozbudili-delo-protiv-apple-po-trebovaniu-laboratorii-kasperskogo.htmlРакурс
В России возбудили дело против компании Apple (Эпл) по требованию «Лаборатории Касперского».
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Производитель антивирусов заявил, что Apple необоснованно отклонила версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), в результате чего она лишилась значительной части функционала.
При этом Аpple в своей версии представила собственное приложение Screen Time, которое выполняет аналогичные задачи.
Жалобу «Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в марте. Компания возмутилась по поводу того, в Apple забанили функции контроля приложений и возможность блокировки браузера Safari (это объяснили несоответствием функций правилам App Store).
В ФАС пришли к выводу, что действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий программного обеспечения, которое ранее распространялось в App Store, содержит признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке, сообщает сайт ведомства.
После запуска Screen Time с отклонением или ограничением функционала приложений такого плана, кроме «Лаборатории Касперского», столкнулись и другие разработчики. Украинский Kidslox и испанский Qustodio, пожаловались на Apple в Европейскую комиссию. Остальные создали объединение и web-сайт, чтобы потребовать от Apple разработать техническое решение, позволяющее им продолжать работу на iOS-устройствах.
В то же время лицензионное соглашение для разработчиков прямо говорит о праве Apple отклонять любые программы без объяснений. Рассмотрение дела назначено на 13 сентября.
В марте 2017 года в РФ оштрафовали российскую «дочку» Apple на 1,75 млн руб. за координацию цен на iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S и iPhone 5C.
Напомним, что Apple, совместно с банком Goldman Sachs Group, выпустила собственные банковские карточки. Они пока существуют только в электронной форме. Их можно подвязать к своему кошельку в приложении Apple Pay.
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