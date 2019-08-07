Apple начала выпуск собственной банковской карты. Фото:

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Ракурс

Американская компания Apple (Эпл), совместно с банком Goldman Sachs Group, выпустила собственной банковскую карточку.

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Первые пользователи уже начали получать свои карты, которые пока существуют только в электронной форме. Такую карточку можно подвязать к своему кошельку в приложении Apple Pay. Об этом сообщает Reuters.

В будущем планируют выпуск карты в материальной форме, они будут изготавливаться из титана. Номер карты на ней не будут печатать, он будет храниться на специальном чипе в iPhone (Айфон). Карты от «Эпл» будут подключать к программе кэшбэков в размере 2% за покупку с помощью приложения Apple Pay. Специалисты из Купертино обещают, что данные пользователей будут надежно защищены.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить собственную платежную карту. В этот проект инвестировали почти 200 млн долл.

Напомним, компания Apple начала перенос производства из Китая во Вьетнам. Таким образом корпорация из американского Купертино хочет избежать повышенных импортных пошлин, введенных США в рамках торговой войны с КНР.