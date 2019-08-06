Сравниваем iPhone X и iPhone XR: что выбрать?

https://racurs.ua/n125116-sravnivaem-iphone-x-i-iphone-xr-chto-vybrat.html

Ракурс

На старте продаж iPhone XR получил массу критики, но спустя время оказался самым продаваемым Айфоном. Главным конкурентом новинки считается iPhone X с OLED-матрицей и двойной камерой с 2-кратным оптическим зумом, но у iPhone XR есть свои преимущества. И интернет-магазин «Стилус» расскажет о них.

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6 причин купить iPhone XR

Большой экран

Айфон XR оснащается 6.1-дюймовым Liquid Retina-дисплеем, он качественно передает цвета и отличается широким цветовым охватом. В iPhone X установлен экран диагональю 5,8″ — немного меньше, чем у Айфон ХР. Несмотря на то, что последний разрешением уступает линейке X, играть и читать новости на нем очень удобно благодаря большой диагонали. Отметим, что в бюджетной версии есть функция Tap To Wake, она позволяет разблокировать смартфон одним касанием к экрану. Хоть это и не сканер отпечатка пальцев, но очень удобно.

В iPhone XR установлен первый в мире мобильный чип, созданный по 7-нм техпроцессу

Процессор А12 Bionic, используемый в Айфон ХР, на 15% быстрее и на 50% энергоэффективнее А11 Bionic, установленного в Айфон X. Кроме этого, A12 Bionic работает в паре с системой машинного обучения Neural Engine, с ней процессор самообучается и способен выполнять до 5 триллионов операций в секунду.

Самая дешевая версия — iPhone XR Black (Черный) 64 Гб, но есть еще варианты на 128 и 256 Гб встроенной памяти. Айфон Х предлагает такой же объем памяти.

6 ярких расцветок

Айфон XR получил стеклянный корпус и огромный выбор расцветок, в отличие от iPhone 10, который представлен только в серебристом цвете и «Серый космос». В iPhone XR расцветки на любой вкус:

желтая,

коралловая,

синяя,

белая,

черная,

красная (Product Red).

Покупая смартфон из линейки Red, часть денег идет на помощь больным СПИДом.

На 50% громче

Встроенные стереодинамики звучат на 50% громче, чем в Айфон Х, а значит, с версией XR можно устроить домашнюю вечеринку — музыки хватит на всех. Ну и благодаря громким динамикам шансы пропустить входящий вызов ничтожно малы.

iPhone XR — самый автономный

Несмотря на то, что в Apple iPhone XS Max установлен самый емкий аккумулятор за всю историю Айфонов, он не отличается лучшей автономностью. Зато iPhone XR благодаря энергоэффективному процессору, LCD-экрану и аккумулятору объемом 2942 мАч работает дольше линейки X и XS Max, — он сможет продержаться до 2 дней без подзарядки.

К тому же энергоэффективный LCD-дисплей с разрешением HD, установленный в Айфон ХР, тратит меньше энергии, чем OLED-экран. Раньше самым автономным среди всех смартфонов Эпл считался iPhone 8 Plus.

Фотографирует с эффектом боке

В пользу покупки Айфон XR — большая матрица камеры с большим размером пикселя и широкоугольный объектив. В iPhone XR отсутствует 2-кратный оптический зум и меньше динамический диапазон в сравнение с iPhone X, но детализация и ночная съемка лучше. iPhone X делает портреты с эффектом боке с помощью второго модуля, из-за чего меняется фокусное расстояние — объект просто приближается. В ХР всего один объектив, он тоже умеет фотографировать с размытым задним фоном, за эффект боке здесь отвечает графический процессор. И снимки с размытым фоном ничуть не уступают версии X.

Если вы решились купить iPhone XR станет надежным спутником в путешествиях, на работе и в развлечениях. Возможности инновационного гаджета вас приятно удивят. Приобрести смартфон можно на сайте stylus.ua.