Трамп расширил санкции против Венесуэлы. Фото: AFP

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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, ввел новые санкции против Венесуэлы.

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Хозяин Белого дома уже подписал соответствующий указ. Санкции будут направлены на чиновников Венесуэлы, блокирование их активов. Ограничения вводятся на фоне того, что президент Николас Мадуро и его сторонники преследуют Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента США.

Санкции предусматривают, что все имущество и имущественные интересы правительства Венесуэлы, которые расположены на территории Соединенных Штатов, «заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны». Ограничения распространяются и на правительственные структуры, в частности, Центральный банк страны и государственную нефтегазовую компанию PDVSA.

Трамп отметил, что Николас Мадуро и связанные с ним чиновники продолжают узурпировать власть и нарушать права человека: незаконно арестовывают людей, вмешиваются в работу СМИ.

Напомним, в июне газета Washington Post сообщала, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потерял интерес к Венесуэле на фоне событий в других регионах мира.