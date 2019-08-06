Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Трамп расширил санкции против Венесуэлы. Фото: AFP

Новые санкции против Венесуэлы ввел Трамп

6 авг 2019, 09:47
999

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, ввел новые санкции против Венесуэлы.

Loading...

Хозяин Белого дома уже подписал соответствующий указ. Санкции будут направлены на чиновников Венесуэлы, блокирование их активов. Ограничения вводятся на фоне того, что президент Николас Мадуро и его сторонники преследуют Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента США.

Санкции предусматривают, что все имущество и имущественные интересы правительства Венесуэлы, которые расположены на территории Соединенных Штатов, «заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны». Ограничения распространяются и на правительственные структуры, в частности, Центральный банк страны и государственную нефтегазовую компанию PDVSA.

Трамп отметил, что Николас Мадуро и связанные с ним чиновники продолжают узурпировать власть и нарушать права человека: незаконно арестовывают людей, вмешиваются в работу СМИ.

Напомним, в июне газета Washington Post сообщала, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потерял интерес к Венесуэле на фоне событий в других регионах мира.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

СБУ направила на лингвистическую экспертизу выступления Медведчука и Бойко в России

Служба безопасности Украины отправила на экспертизу выступления лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, которые совершили вояж в РФ

Правовые новости
11:20

Минобороны Украины и Пентагон подписали меморандум по поиску пленных и без вести пропавших (ФОТО)

Представители Украины и Соединенных Штатов Америки подписали меморандум о поиске военнопленных и пропавших без вести. Документ предусматривает обмен опытом

Новости Украины
10:49

Стрельба в Техасе: число погибших возросло, Трамп призвал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти (ВИДЕО)

В результате кровавой стрельбы в американском штате Техас уже погиб 21 человек. Президент США Дональд Трамп поручил разработать законопроект о смертной казни за преступления на почве ненависти

Новости мира
20:42   5 авг
Новости партнеров
Загрузка...