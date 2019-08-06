Трамп розширив санкції проти Венесуели. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n125226-novi-sankciyi-proty-venesuely-zaprovadyv-tramp.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, запровадив нові санкції проти Венесуели.

Loading...

Господар Білого дому вже підписав відповідний указ. Санкції будуть спрямовані на урядовців Венесуели, блокування їхніх активів. Обмеження запроваджуються на тлі того, що президент Ніколас Мадуро та його прибічники переслідують Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом країни. Про це повідомила прес-служба адміністрації президента США.

Санкції передбачають, що усе майно та майнові інтереси уряду Венесуели, які розташовані на території Сполучених Штатів, «заблоковані та не можуть бути передані, оплачені, експортовані, вилучені або іншим чином оброблені». Обмеження поширюються й на урядові структури, зокрема, Центральний банк країни та державну нафтогазову компанію PDVSA.

Трамп наголосив, що Ніколас Мадуро та пов’язані з ним чиновники продовжують узурпувати владу та порушувати права людини: незаконно арештовують людей, втручаються у роботу ЗМІ.

Нагадаємо, у червні газета Washington Post повідомляла, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп втратив інтерес до Венесуели на тлі подій в інших регіонах світу.