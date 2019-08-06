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Ракурс
Університет Богомольця. Корупція у вишах

Відсоток викладачів, які вимагають хабарі, менший, ніж студентів, які намагаються їх дати — екс-ректорка Медичного університету Богомольця

6 сер 2019, 09:29
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Корупцію у сфері освіти викорінити неможливо, але, принаймні, можна мінімізувати. Безумовно, багато залежить від керівника закладу, його позиції, незамараності, готовності приймати непопулярні рішення. Так вважає екс-ректорка Медичного університету Богомольця Катерина Амосова.

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В інтерв’ю «Ракурсу» Катерина Амосова розповіла, що Університет Богомольця запровадив збори студентів, на яких стало відомо, що гроші іноді давали навіть завкафедри.

«Цікаво, що відсоток тих викладачів, які вимагають хабарі, менший, ніж студентів, які намагаються їх дати. Давайте не будемо ідеалізувати студентів: деякі хочуть диплом купити», — констатує екс-ректорка Університету Богомольця.

Другий запроваджений крок в Університеті Богомольця — масове анонімне анкетування та публічність. На кафедрах роздавалися кілька сотень анкет з питанням про випадки корупції на відробках, на іспитах. Далі на ректораті виносилися питання щодо зняття премій наприкінці року на кафедрах, які були лідерами з корупції.

Третій момент — запровадження так званого електронного деканату — перехід академічних журналів і відомостей в онлайн-режим. Всі поточні оцінки та оцінки за іспити потрапляли в базу до кінця робочого дня, будь-яке проникнення фіксується. Загалом з Університету Богомольця щорічно відраховували близько 10% українських та 20% іноземних студентів, а це тисячі осіб.

Джерело: Ракурс


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