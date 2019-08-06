Университет Богомольца. Коррупция в вузах

https://racurs.ua/n125184-procent-prepodavateley-trebuuschih-vzyatki-menshe-chem-studentov-kotorye-pytautsya-ih-dat.html

Ракурс

Коррупцию в сфере образования искоренить невозможно, но, по крайней мере, можно минимизировать. Безусловно, многое зависит от руководителя учреждения, его позиции, незамаранности, готовности принимать непопулярные решения. Так считает экс-ректор Медицинского университета Богомольца Екатерина Амосова.

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В интервью «Ракурсу» Екатерина Амосова рассказала, что Университет Богомольца ввел собрания студентов, на которых стало известно, что деньги иногда давали даже завкафедрой.

«Интересно, что процент преподавателей, требующих взятки, меньше, чем студентов, которые пытаются их дать. Давайте не будем идеализировать студентов: некоторые хотят диплом купить», — констатирует экс-ректор Университета Богомольца.

Второй внедренный шаг в Университете Богомольца — массовое анонимное анкетирование и публичность. На кафедрах раздавались несколько сотен анкет с вопросами о случаях коррупции на отработках, на экзаменах. Дальше на ректорате выносились вопросы о снятии премий в конце года на кафедрах, которые оказались лидерами по коррупции.

Третий момент — введение так называемого электронного деканата — переход академических журналов и ведомостей в онлайн-режим. Все текущие оценки и оценки за экзамены попадали в базу до конца рабочего дня, любое проникновение фиксируется. Всего из Университета Богомольца ежегодно отчисляли около 10% украинских и 20% иностранных студентов, а это тысячи человек.