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Взрывы на складах в РФ. Фото: Mail.ru

Взрывы в РФ: стала известна причина пожаров на складах боеприпасов, возросло число пострадавших (ВИДЕО)

6 авг 2019, 09:17
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Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края России возникли из-за человеческого фактора.

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Правоохранители считают именно вмешательство человека предварительной причиной пожара на складе. Арсенал близ воинской части № 74008 подлежит расформированию. Об этом журналистам заявил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, передает ТАСС.

Сейчас детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов прекратилась. Остается угроза подрыва отдельных снарядов.

В результате чрезвычайного происшествия в городе Ачинск пострадали уже 12 человек, жизни пострадавших ничего не угрожает. Пропавшим без вести считается один человек.

Напомним, 5 августа в Красноярском крае Российской Федерации начали греметь взрывы на складах боеприпасов в районе воинской части № 74008. Огонь охватил две площадки по утилизации, на которых хранится почти 25 тыс. боеприпасов.

В результате происшествия травмы получили люди, в том числе военнослужащие. Источники в силовых структурах утверждают, что власти закрыли над воинской частью воздушное пространство в радиусе 30 км, началась масштабная эвакуация населения из районов, которые находятся в зоне бедствия.


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