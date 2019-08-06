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Вибухи на складах в РФ. Фото: Mail.ru

Вибухи в РФ: стала відома причина пожеж на складах боєприпасів, зросла кількість постраждалих (ВІДЕО)

6 сер 2019, 09:17
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Вибухи та пожежа на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю Росії виникли через людський фактор.

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Правоохоронці вважають саме втручання людини попередньою причиною пожежі на складі. Арсенал поблизу військової частини № 74008 підлягає розформуванню. Про це журналістам заявив заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков, передає ТАСС.

Наразі детонація порохових зарядів на складі боєприпасів припинилася. Лишається загроза підриву окремих снарядів.

Внаслідок надзвичайної події в місті Ачинськ постраждали вже 12 осіб, життю постраждалих нічого не загрожує. Зниклою безвісти вважається одна особа.

Нагадаємо, 5 серпня в Красноярському краї Російської Федерації почали гриміти вибухи на складах боєприпасів у районі військової частини № 74008. Вогонь охопив два майданчики з утилізації, на яких зберігається майже 25 тис. боєприпасів.

Внаслідок надзвичайної події травмувалися люди, у тому числі військовослужбовці. Джерела в силових структурах стверджують, що влада закрила над військовою частиною повітряний простір у радіусі 30 км, почалася масштабна евакуація населення з районів, які розташовані в зоні лиха.


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