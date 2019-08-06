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У відносинах США та Китаю знову напруга. Фото: Царьград

США визнали Китайську Народну Республіку валютним маніпулятором

6 сер 2019, 08:47
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Сполучені Штати Америки визнали Китайську Народну Республіку валютним маніпулятором.

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Відповідне рішення прийняло Міністерство фінансів США. Американська влада працюватиме спільно з Міжнародним валютним фондом для усунення «несправедливої переваги». Про це повідомляється на сайті міністерства, 6 серпня передає РБК.

Як відомо, вчора Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс на рівні 6,9225 юаня за 1 дол. У ході торгів курс китайської валюти знизився до мінімального рівня за останнє десятиліття — в 7,0292 юаня за 1 дол.

Глава США Дональд Трамп вже відреагував на падіння долара в Китаї та заявив, що такі дії — маніпуляція валютою. У Білому домі переконані, що це з часом послабить КНР. Мінфін США впевнений, що Пекін, діючи на зарубіжних валютних ринках, навмисно занижує курс юаня.

Влада Китаю прийняла конкретні кроки для девальвації своєї валюти, при цьому зберігаючи значні валютні резерви, — заявили американські фінансисти.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Вашингтон з 1 вересня введе нові десятивідсоткові торговельні мита на товари з Китаю. Загальна вартість американських мит складе 300 млрд дол. Нові мита не торкнуться товарів на 250 млрд дол., щодо яких вже діє тариф в 25%. Мита діятимуть під час переговорів щодо торговельної угоди.


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