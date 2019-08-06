ЦВК встановила результати виборів у 198 одномандатних округах. Фото: UA.NEWS

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Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових парламентських виборів у 198 одномандатних округах із 199.

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На засіданні 5 серпня ЦВК визнала обраними ще сім народних депутатів України. В окрузі № 193 переміг кандидат від партії «Cлуга народу» Ігор Марчук, а окрузі № 69 переміг кандидат від політичної сили «Єдиний центр» Віктор Балога. Про це повідомила прес-служба Центрвиборчкому у Facebook.

Представник «Європейської солідарності» Михайло Бондар переміг в окрузі № 119, а самовисуванець Сергій Рудик в окрузі № 198. Кандидати від «Слуги народу» Максим Зуєв та Валерій Зуб перемогли в округах № 207 та № 209 відповідно.

Не встигли підрахувати результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 210 у Чернігівській області. Це тому, що ОВК наразі за рішенням суду перераховує голоси на низці дільниць. Центрвиборчком зобов’язав передати результати до 16.00 6 серпня.

У ЦВК наголосили, що станом на 5 серпня обраними визнано 423 народних депутатів України, зокрема: 225 — в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 — в одномандатних виборчих округах.

Нагадаємо, 3 серпня Центральна виборча комісія оголосила результати виборів до Верховної Ради на загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. За інформацією ЦВК, до парламенту проходять п’ять політсил.