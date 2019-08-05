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Ракурс
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Википедия

Генсек НАТО пояснив окупацію Криму Російською Федерацією

5 сер 2019, 22:54
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Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, заявив, що Російська Федерація окупувала Крим через зростання конкуренції між великими державами.

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Зростання конкуренції між великими державами, які хочуть мати вплив одна над одною призводить до окупації Криму, ситуації в Сирії, Північній Кореї та в Південно-Китайському морі. Про це йдеться в заяві генсека НАТО, яку оприлюднила прес-служба Альянсу.

Столтенберг наголосив, що окупація Криму стала першим випадком після Другої світової війни, коли одна країна окупувала територію іншої. Генсек упевнений, що Кремль намагається підірвати довіру до демократичних інститутів у декількох країнах одночасно. Він відзначив, що останнім часом спостерігається зростання російської присутності на Близькому Сході та у Сирії.

Нагадаємо, раніше НАТО засуджувало анексію Криму. У Північноатлантичному альянсі заявляли, що займуть позицію стримування у відносинах з Росією.

Джерело: Ракурс


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