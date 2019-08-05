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Ракурс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Википедия

Генсек НАТО объяснил оккупацию Крыма Российской Федерацией

5 авг 2019, 22:54
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Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил, что Российская Федерация оккупировала Крым из-за роста конкуренции между большими государствами.

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Рост конкуренции между крупными государствами, которые хотят иметь влияние над странами-соперниками приводит к оккупации Крыма, ситуации в Сирии, Северной Корее и в Южно-Китайском море. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО, которое обнародовала пресс-служба Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что оккупация Крыма стала первым случаем после Второй мировой войны, когда одна страна оккупировала территорию другой. Генсек уверен, что Кремль пытается подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах одновременно. Он отметил, что в последнее время наблюдается рост российского присутствия на Ближнем Востоке и в Сирии.

Напомним, ранее НАТО осуждало аннексию Крыма. В Североатлантическом альянсе заявляли, что займут позицию сдерживания в отношениях с Россией.

Источник: Ракурс


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