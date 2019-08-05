В армию РФ принудительно забирают крымчан. Фото: Цензор.НЕТ

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Российские оккупанты в 2019 году вынесли приговоры 17 жителям Крыма за уклонение от службы в армии Российской Федерации.

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Весной этого года на территории аннексированной Автономной Республики Крым прошла так называемая призывная кампания. Оккупанты заявили о «призыве» 3 тыс. 400 человек. Из Севастополя в ряды армии страны-агрессора хотели забрать 600 человек, а с другой территории Крыма — 2 тыс. 800 человек. Об этом 5 августа сообщила «Крымская правозащитная группа» в Facebook.

В этом году было возбуждено 20 новых уголовных дел по ст. 328 УК РФ за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесены приговоры, еще три дела находятся на рассмотрении. Только в июле было принято пять приговоров. Всего против жителей Крыма оккупанты открыли 69 уголовных дел за «уклонение от службы».

Правозащитники подчеркнули, что так называемый призыв жителей Крыма в армию России грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны. А перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.

Напомним, в марте лидеры Европейского Союза осудили аннексию Крыма и заявили, что подобные действия являются вызовом международной безопасности. В Брюсселе подтвердили непризнание оккупации украинского полуострова.