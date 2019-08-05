Взрывы в РФ. Фото: Vesti.Ru

https://racurs.ua/n125220-glavnye-novosti-za-5-avgusta-vzryvy-v-rossii-zelenskiy-naznachil-novogo-komanduuschego.html

Ракурс

В понедельник, 5 августа, вступил в силу приговор, вынесенный Покровским районным судом Днепропетровской области пятерым исполнителям нападения на активистку из Херсона Екатерину Гандзюк. Подстрекателя и пособника нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, непосредственного исполнителя Никиту Грабчука, который вылил кислоту на Гандзюк, — до шести лет. До четырех лет осудили пособников преступления Владимира Васяновича и Вячеслава Вишневского, а до трех лет — Виктора Горбунова.

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Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро открыли уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долл. как взятку главе офиса президента Андрею Богдану. Ранее председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко требовал от НАБУ проверить обвинения Богдана в свой адрес.

В Красноярском крае Российской Федерации начали греметь взрывы на складах боеприпасов в районе воинской части № 74008. Травмы получили минимум восемь человек, один военнослужащий погиб. Источники в силовых структурах утверждают, что огонь охватил две площадки по утилизации. На этих площадках находится около 25 тыс. боеприпасов. Власть закрыла над военной частью воздушное пространство в радиусе 30 км, началась масштабная эвакуация населения из районов, которые находятся в зоне бедствия.

Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и кредит», которые причастны к присвоению 2,5 млрд грн. Кроме того, правоохранители проверяют причастность одного из народных депутатов к этой незаконной схеме.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, который ранее занимал должность заместителя начальника штаба оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ.

На Банковой работают над проектом The Vote для онлайн-голосования на выборах. Советник президента Михаил Федоров заявил, что впервые этой системой украинские избиратели смогут воспользоваться в 2024 году, во время выборов президента Украины.