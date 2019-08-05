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Ракурс
Екатерина Гандзюк, фото: «5 канал»

Убийство Гандзюк: приговор пятерым исполнителям преступления вступил в силу

5 авг 2019, 13:07
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Приговор пяти исполнителям осуществленного летом 2018 года нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, вынесенный Покровским районным судом Днепропетровской области, вступил в силу.

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Об этом в своем Твиттере сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Нападение на Гандзюк было совершено 31 июля возле ее дома в Херсоне. Один из нападавших подбежал к активистке и вылил на нее кислоту. В результате Гандзюк получила 40% ожогов тела. Несмотря на усилия медиков, она 4 ноября того же года умерла в больнице в Киеве.

Приговор исполнителям нападения на Гандзюк был объявлен 6 июня. Подстрекателя и пособника нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, непосредственного исполнителя Никиту Грабчука, который вылил кислоту на Гандзюк, — к шести годам, пособников преступления Владимира Васяновича и Вячеслава Вишневского — к четырем годам, Виктора Горбунова — к трем годам.

Все осужденные признали свою вину в совершении этого преступления.

Напомним, недавно журналисты на основе полученной от источников в правоохранительных органах информации создали реконструкцию подготовки и осуществления нападения на Гандзюк.

Источник: Ракурс


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