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Ракурс
Катерина Гандзюк, фото: «5 канал»

Вбивство Гандзюк: вирок п’ятьом виконавцям злочину набув чинності

5 сер 2019, 13:07
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Вирок п’ятьом виконавцям здійсненого влітку 2018 року нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, ухвалений Покровським районним судом Дніпропетровської області, набув чинності.

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Про це у своєму Твіттері повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Напад на Гандзюк було здійснено 31 липня біля її дому в Херсоні. Один із нападників підбіг до активістки та вилив на неї кислоту. В результаті Гандзюк отримала 40% опіків тіла. Попри зусилля медиків, вона 4 листопада того ж року померла в лікарні в Києві.

Вирок виконавцям нападу на Гандзюк було оголошено 6 червня. Підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років та 6 місяців позбавлення волі, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука, котрий вилив кислоту на Гандзюк, — до шести років, пособників злочину Володимира Васяновича та В’ячеслава Вишневського — до чотирьох років, Віктора Горбунова — до трьох років.

Усі засуджені визнали свою провину у вчиненні цього злочину.

Нагадаємо, нещодавно журналісти на основі отриманої від джерел у правоохоронних органах інформації створили реконструкцію підготовки та здійснення нападу на Гандзюк.

Джерело: Ракурс


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