Жителька Одещині може сісти на 7 років за підкуп виборців. Фото: Успішна варта

https://racurs.ua/ua/n125190-jytelka-odeschyni-moje-sisty-na-7-rokiv-za-pidkup-vyborciv-spravu-peredano-do-sudu.html

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Підкуп виборців на виборах до Верховної Ради України вчиняла жителька міста Подільська на Одещині. Під час обшуків було вилучено списки осіб, голоси яких купувала підозрювана.

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У рамках передвиборчої кампанії на дострокових парламентських виборах жінка пропонувала жителям одного з мікрорайонів Подільська продати свої голоси, повідомляє сьогодні прес-служба прокуратури Одеської області.

За 1 тис. грн виборці мали підтримати певного кандидата на окрузі. Встановлено, що зрештою підозрювана підкупила 16 осіб.

За даним фактом правоохоронці розслідували кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 160 КК України (підкуп виборця). Наразі прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваної. Їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Як відомо, Подільськ входить до 137 мажоритарного виборчого округу, в якому перемогу здобув самовисуванець Олексій Гончаренко, випередивши на 5% представника «Слуги народу» Олександра Муконіна.

Сам Гончаренко стверджував, що скуповував голоси його конкурент-самовисуванець Леонід Клімов, який перемагав на вказаному окрузі під час кількох останніх виборчих кампаній.