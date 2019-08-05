Курорт-привид на Азові: опубліковано страшні фото зруйнованого війною Широкине, фото — ООС

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Ракурс

В мережі з’явилися фото зруйнованого війною на Донбасі населеного пункту Широкине. Колись велике курортне селище перетворилося на привид поблизу лінії зіткнення.

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Широкине, яке визволили від окупантів у 2016 році, називають найбільш зруйнованим населеним пунктом під час російсько-української війни. Колись це був курорт, до якого на узбережжя Азовського моря приїжджали відпочивати туристи, повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

У селищі був власний пивзавод і меблевий цех, налічувалося приблизно 700 будинків та понад 1,8 тис. місцевих жителів. Нині селище більше нагадує мертве місто Прип’ять, що в Чорнобильській зоні. Але на відміну від Чорнобиля, люди з Широкиного тікали не від техногенної катастрофи, а внаслідок обстрілів російських окупантів.

На фото, які оприлюднила прес-служба ООС, видно, що усі будинки в Широкиному лежать в руїнах. Зруйновано численні бази відпочинку, дитячі табори, сільську раду, школу, будинок культури. Місцевість заросла травою і чагарниками, в гаражах і на вулицях стоять згорілі автомобілі. Місцеву церкву обстріляли, а наслідки від руйнувань чітко показують, що вогонь вівся зі сходу. Російські мародери вивезли звідти все церковне майно.

Узбережжя Азовського моря заміновано на випадок атаки з моря. Позиції російсько-окупаційних військ наразі проходять за кількасот метрів від крайніх будинків у селі.

Село повністю заміноване російськими окупантами. Всередину житлових будинків заходити суворо заборонено, не виключено, що там ворог залишив мінно-вибухові пастки, — розповідає морських піхотинець Данило, який обороняє підступи до околиць окупованого села Саханка.

Місцевих мешканців тут немає, вони залишили зруйноване селище на початку 2016 року. Військовим дозволяють вільно переміщуватися лише по асфальтованій дорозі та окремих місцях.

«Ракурс» раніше повідомляв, що саперів ДСНС луганські бойовики відмовляються пропускати на інший бік зруйнованого мосту в Станиці Луганській. Розмінування прилеглої території передбачене в угодах, які досягла тристороння контактна група в Мінську.