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Ракурс
Курорт-привид на Азові: опубліковано страшні фото зруйнованого війною Широкине, фото — ООС

Курорт-привид на Азові: опубліковано страшні фото зруйнованого війною селища Широкине

5 сер 2019, 12:19
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В мережі з’явилися фото зруйнованого війною на Донбасі населеного пункту Широкине. Колись велике курортне селище перетворилося на привид поблизу лінії зіткнення.

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Широкине, яке визволили від окупантів у 2016 році, називають найбільш зруйнованим населеним пунктом під час російсько-української війни. Колись це був курорт, до якого на узбережжя Азовського моря приїжджали відпочивати туристи, повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Курорт-привид на Азові: опубліковано страшні фото зруйнованого війною Широкине, фото — ООС

У селищі був власний пивзавод і меблевий цех, налічувалося приблизно 700 будинків та понад 1,8 тис. місцевих жителів. Нині селище більше нагадує мертве місто Прип’ять, що в Чорнобильській зоні. Але на відміну від Чорнобиля, люди з Широкиного тікали не від техногенної катастрофи, а внаслідок обстрілів російських окупантів.

Курорт-привид на Азові: опубліковано страшні фото зруйнованого війною Широкине, фото — ООС

На фото, які оприлюднила прес-служба ООС, видно, що усі будинки в Широкиному лежать в руїнах. Зруйновано численні бази відпочинку, дитячі табори, сільську раду, школу, будинок культури. Місцевість заросла травою і чагарниками, в гаражах і на вулицях стоять згорілі автомобілі. Місцеву церкву обстріляли, а наслідки від руйнувань чітко показують, що вогонь вівся зі сходу. Російські мародери вивезли звідти все церковне майно.

Курорт-привид на Азові: опубліковано страшні фото зруйнованого війною Широкине, фото — ООС

Узбережжя Азовського моря заміновано на випадок атаки з моря. Позиції російсько-окупаційних військ наразі проходять за кількасот метрів від крайніх будинків у селі.

Село повністю заміноване російськими окупантами. Всередину житлових будинків заходити суворо заборонено, не виключено, що там ворог залишив мінно-вибухові пастки, — розповідає морських піхотинець Данило, який обороняє підступи до околиць окупованого села Саханка.

Курорт-привид на Азові: опубліковано страшні фото зруйнованого війною Широкине, фото — ООС

Місцевих мешканців тут немає, вони залишили зруйноване селище на початку 2016 року. Військовим дозволяють вільно переміщуватися лише по асфальтованій дорозі та окремих місцях.

Курорт-привид на Азові: опубліковано страшні фото зруйнованого війною Широкине, фото — ООС

Курорт-привид на Азові: опубліковано страшні фото зруйнованого війною Широкине, фото — ООС

«Ракурс» раніше повідомляв, що саперів ДСНС луганські бойовики відмовляються пропускати на інший бік зруйнованого мосту в Станиці Луганській. Розмінування прилеглої території передбачене в угодах, які досягла тристороння контактна група в Мінську.

Джерело: Ракурс


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