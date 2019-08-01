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Ракурс
Сапери. Фото: ДСНС

Бойовики ОРЛО не пускають саперів ДСНС на інший бік мосту в Станиці Луганській (ВІДЕО)

1 сер 2019, 20:07
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Саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій луганські бойовики відмовляються пропускати на інший бік зруйнованого мосту в Станиці Луганській для розмінування прилеглої території.

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Представники терористичної організації Луганська народна республіка не дозволяють проводити роботи з розмінування на окупованій території. Про це свідчить відео, яке 1 серпня оприлюднила Станично-Луганська районна державна адміністрація у Facebook.

Представники української влади наполягають, що саме сапери ДСНС повинні провести розмінування з обох сторін мосту, оскільки в іншому випадку ніхто не візьме на себе відповідальність у разі трагедії.

Нагадаємо, 1 липня сапери ДСНС розпочали розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту біля контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». Про розмінування домовилися 31 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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