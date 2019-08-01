Саперы. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n125073-boeviki-orlo-ne-puskaut-saperov-gschs-na-druguu-storonu-mosta-v-stanice-luganskoy-video.html

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Саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям луганские боевики отказываются пропускать на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории.

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Представители террористической организации Луганская народная республика не позволяют проводить работы по разминированию на оккупированной территории. Об этом свидетельствует видео, которое 1 августа обнародовала Станично-Луганская районная государственная администрация в Facebook.

Представители украинской власти настаивают, что именно саперы ГСЧС должны провести разминирование с обеих сторон моста, поскольку в противном случае никто не возьмет на себя ответственность в случае трагедии.

Напомним, 1 июля саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская». Договорились о разминировании 31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.