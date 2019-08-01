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Ракурс
Саперы. Фото: ГСЧС

Боевики ОРЛО не пускают саперов ГСЧС на другую сторону моста в Станице Луганской (ВИДЕО)

1 авг 2019, 20:07
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Саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям луганские боевики отказываются пропускать на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории.

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Представители террористической организации Луганская народная республика не позволяют проводить работы по разминированию на оккупированной территории. Об этом свидетельствует видео, которое 1 августа обнародовала Станично-Луганская районная государственная администрация в Facebook.

Представители украинской власти настаивают, что именно саперы ГСЧС должны провести разминирование с обеих сторон моста, поскольку в противном случае никто не возьмет на себя ответственность в случае трагедии.

Напомним, 1 июля саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская». Договорились о разминировании 31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: Ракурс


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