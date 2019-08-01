В Станице Луганской работают саперы ГСЧС. Фото: Станично-Луганская РГА

https://racurs.ua/n125054-razminirovanie-territoriy-vozle-mosta-v-stanice-luganskoy-nachali-sapery-gschs-foto.html

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Саперы Государственной службы Украины с чрезвычайных ситуаций 1 августа начали разминирование территории, прилегающей к разрушенному мосту возле контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская».

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Разминирование территории вблизи моста — это следующий шаг к ремонту конструкции. Об этом сегодня сообщила Станично-Луганская районная государственная администрация на собственной странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что с 1 августа начнется разминирование прилегающих территорий к мосту в Станице Луганской. Об этом договорились на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось 31 июля в Минске.

Украинская сторона отметила, что к началу ремонта на мосту не должно быть блокпоста и символов боевиков ЛНР и подчеркнула, что дальнейший демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным.

Напомним, летом 2018 года в Министерстве обороны Украины заявляли, что в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе необходимо очистить от взрывоопасных предметов 7 тыс. га. Военные уверяли, что разминирование Донецкой и Луганской областей продлится не один год.