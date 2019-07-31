Разминирование на Донбассе. Фото: ЕС в Украине

https://racurs.ua/n125012-tkg-v-minske-dogovorilas-o-razminirovanii-territoriy-vozle-mosta-v-stanice-luganskoy.html

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Разминирование прилегающих к мосту в Станице Луганской (Луганская область) территорий начнется с четверга, 1 августа.

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Согласия относительно этого стороны пришли в Минске, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом 31 июля сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы, Дарка Олифер на собственной странице в Facebook.

Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий от завтрашнего дня. До начала ремонта на мосту должен быть убран блокпост и символы квазигрупировок ОРЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным, — говорится в сообщении.

По информации Олифер, гуманитарная подгруппа продолжает работать над тем, что ускорить освобождение украинцев, которые удерживаются боевиками. Также она добавила, что уже активизирована работа по поиску пропавших без вести.

Напомним, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Бессмертного представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в ТКГ на переговорах по Донбассу.