Комитет Сената США поддержал санкции против «Северного потока-2». Фото: РБК-Украина

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Ракурс

Проект закона о санкциях против компаний и лиц, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2», одобрил комитет Сената США.

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За пакет санкций проголосовали 20 членов комитета и лишь два сенатора проголосовали «против». Далее законопроект должны рассмотреть в полном составе Сената, его должен поставить на голосование лидер большинства Митч Макконнелл. Об этом 31 июля сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Законопроект «о защите энергетической безопасности Европы» зарегистрировал сенатор от Республиканской партии Тед Круз. В документе политики выражают обеспокоенность относительно влияния России в Европе. Проект закона должен одобрить Сенат и Палата представителей. После этого его должен согласовать и президент Дональд Трамп.

Ожидается, что санкции будут направлены на компании Allseas из Швейцарии и Saipem из Италии. Эти компании владеют судами, которые прокладывают газопровод Nord Stream 2.

Напомним, американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, который является другом президента США Дональда Трампа, отложил рассмотрение проекта закона о введении санкций против «Северного потока-2».