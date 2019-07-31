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Пожар в Сибири. Фото: LiveJournal

Путин наконец-то разрешил тушить масштабный лесной пожар в Сибири (ФОТО)

31 июл 2019, 19:35
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Лесной пожар в Сибири позволил тушить президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Хозяин Кремля 31 июля заслушал доклад главы Министерства по чрезвычайным ситуациям России и поручил Минобороны привлечь ресурсы к тушению пожаров, которые уничтожают миллионы гектаров тайги в Сибири. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров, — говорится в сообщении.

Путин также поручил сохранить в Иркутской области отдельную группировку вооруженных сил.

Тем временем депутат Законодательного собрания Алтайского края от ЛДПР Евгений Боровиков предложил тушить лесные пожары в Сибири бомбами. Избранник отметил, что в Швеции в свое время потушили лесной пожар, сбросив на нее бомбу. Он заверил, что бомбы с огнетушащим действием были разработаны еще в СССР.

Пожар в Сибири. Фото: Капитал, Twitter, ТВЦ

Пожар в Сибири. Фото: Капитал, Twitter, ТВЦ

Пожар в Сибири. Фото: Капитал, Twitter, ТВЦ

Пожар в Сибири. Фото: Капитал, Twitter, ТВЦ

Напомним, масштабные лесные пожары в Сибири продолжаются в 11 российских регионах и охватили 3 млн га. Города Омск, Новосибирск, Челябинск и Красноярск окутанные смогом, дым достиг даже Монголии. В то же время власти РФ выразили лишь обеспокоенность, а тушение пожаров руководители назвали экономически нецелесообразным. Стихийному бедствию присвоили лишь самый высокий уровень опасности.

Источник: Ракурс


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Путин наконец-то разрешил тушить масштабный лесной пожар в Сибири (ФОТО)

Глава Российской Федерации Владимир Путин все же разрешил Министерству обороны подключиться к тушению масштабного лесного пожара в Сибири, площадь которого охватила более 3 млн га

Новости мира
19:35   31 июл
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