Пожежа в Сибіру. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n125010-putin-nareshti-dozvolyv-gasyty-masshtabnu-lisovu-pojeju-v-sybiru-foto.html

Ракурс

Лісову пожежу в Сибіру дозволив гасити президент Російської Федерації Володимир Путін.

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Господар Кремля 31 липня заслухав доповідь глави Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії та доручив Міноборони залучити ресурси до гасіння пожеж, які знищують мільйони гектарів тайги в Сибіру. Про це повідомила прес-служба Кремля.

Розглянувши доповідь міністра з надзвичайних ситуацій, президент Росії Володимир Путін дав вказівку Міністерству оборони підключитися до гасіння пожеж, — йдеться у повідомленні.

Путін також доручив зберегти в Іркутській області окреме угруповання збройних сил.

Тим часом депутат Законодавчих зборів Алтайського краю від ЛДПР Євген Боровиков запропонував гасити лісові пожежі в Сибіру бомбами. Обранець відзначив, що у Швеції свого часу загасили лісову пожежу, скинувши на неї бомбу. Він запевнив, що бомби з вогнегасною дією були розроблені ще в СРСР.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі у Сибіру тривають в 11 російських регіонах і охопили 3 млн га. Міста Омськ, Новосибірськ, Челябінськ та Красноярськ окутані смогом, дим досяг навіть Монголії. У той же час влада РФ висловила лише про стурбованість, а гасіння пожеж керівники назвали економічно недоцільним. Стихійному лиху присвоїли лише найвищий рівень небезпеки.