Масштабні пожежі у Сибіру: дим досяг Монголії, його видно з космосу. Фото: twitter/ composur_e

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Ракурс

Масштабні лісові пожежі у Сибіру викликали задимлення та смог в Омську, Новосибірську, Челябінську і Красноярську. Дим вже досяг Монголії, однак на ці території пожежа поки не перекинулася.

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Пожежі тривають в 11 російських регіонах і охопили 3 млн га. У той же час владні структури заявили лише про стурбованість, а гасіння пожеж назвали економічно недоцільним. Про це повідомляє «Укрінформ».

Найбільше пожеж зафіксували у Республіці Саха (Якутія). Там нарахували 133 пожежі загальною площею 1,2 мл га. Стихійному лиху присвоїли найвищий рівень небезпеки.

Екозахисники із «Грінпіс» попереджають, що дим лісових пожеж може дістатися Москви, якщо над Сибіром пройде антициклон. Смог спочатку віднесе до Баренцевого та Карського морів, а звідти повітряний фронт може повернути дим на материк.

Зазначимо, що відомий актор та володар «Оскару» Леонардо Ді Капріо репостнув на свою сторінку в Instagram відео від The Guardian, на якому показують лісові пожежі з космосу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», масштабні пожежі можуть залишити РФ без промислових лісів і нанести непоправну шкоду країні.