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Масштабні пожежі у Сибіру: дим досяг Монголії, його видно з космосу. Фото: twitter/ composur_e

Масштабні пожежі у Сибіру: дим досяг Монголії, його видно з космосу (ФОТО, ВІДЕО)

31 лип 2019, 14:47
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Масштабні лісові пожежі у Сибіру викликали задимлення та смог в Омську, Новосибірську, Челябінську і Красноярську. Дим вже досяг Монголії, однак на ці території пожежа поки не перекинулася.

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Пожежі тривають в 11 російських регіонах і охопили 3 млн га. У той же час владні структури заявили лише про стурбованість, а гасіння пожеж назвали економічно недоцільним. Про це повідомляє «Укрінформ».

Найбільше пожеж зафіксували у Республіці Саха (Якутія). Там нарахували 133 пожежі загальною площею 1,2 мл га. Стихійному лиху присвоїли найвищий рівень небезпеки.

Пожежа у Сибіру. Фото: twitter/adelkkort

Екозахисники із «Грінпіс» попереджають, що дим лісових пожеж може дістатися Москви, якщо над Сибіром пройде антициклон. Смог спочатку віднесе до Баренцевого та Карського морів, а звідти повітряний фронт може повернути дим на материк.

Зазначимо, що відомий актор та володар «Оскару» Леонардо Ді Капріо репостнув на свою сторінку в Instagram відео від The Guardian, на якому показують лісові пожежі з космосу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», масштабні пожежі можуть залишити РФ без промислових лісів і нанести непоправну шкоду країні.


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