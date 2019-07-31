Взрыв на заводе в Перми. Фото: static.ngs.ru

https://racurs.ua/n125009-vzryv-progremel-na-oboronnom-zavode-v-rf-est-postradavshie.html

Ракурс

Взрыв на «Пермском пороховом заводе» прогремел 31 июля.

Loading...

ЧП произошло в 16.08 по местному времени во время демонтажа оборудования. В результате взрыва пострадали пятеро рабочих, всех госпитализировали. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора предприятия Олега Миргородского.

Два человека получили 60% и 35% ожогов тела. Один из них тяжелораненый, он находится в реанимации. Еще три работника получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает.

Причину взрыва установит специальная комиссия. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и эксперты, здание завода оцеплено полицией.

Как известно, «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Завод производит различные виды патронов и пороха.

Напомним, 1 июня на оборонном заводе в Дзержинске (Нижегородская область РФ) прогремела череда взрывов. В результате происшествия пострадали 16 человек, повреждены 150 социальных объектов.