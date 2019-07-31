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Взрыв на заводе в Перми. Фото: static.ngs.ru

Взрыв прогремел на оборонном заводе в РФ, есть пострадавшие

31 июл 2019, 19:00
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Взрыв на «Пермском пороховом заводе» прогремел 31 июля.

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ЧП произошло в 16.08 по местному времени во время демонтажа оборудования. В результате взрыва пострадали пятеро рабочих, всех госпитализировали. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора предприятия Олега Миргородского.

Два человека получили 60% и 35% ожогов тела. Один из них тяжелораненый, он находится в реанимации. Еще три работника получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает.

Причину взрыва установит специальная комиссия. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и эксперты, здание завода оцеплено полицией.

Как известно, «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Завод производит различные виды патронов и пороха.

Напомним, 1 июня на оборонном заводе в Дзержинске (Нижегородская область РФ) прогремела череда взрывов. В результате происшествия пострадали 16 человек, повреждены 150 социальных объектов.


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