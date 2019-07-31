Вибух на заводі в Пермі. Фото: static.ngs.ru

https://racurs.ua/ua/n125009-vybuh-progrymiv-na-oboronnomu-zavodi-v-rf-ie-postrajdali.html

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Вибух на «Пермському пороховому заводі» прогримів 31 липня.

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Надзвичайна подія сталася о 16.08 за місцевим часом під час демонтажу обладнання. Внаслідок вибуху постраждали п’ятеро робітників, усіх госпіталізували. Про це сьогодні повідомив «Интерфакс» із посиланням на гендиректора підприємства Олега Миргородського.

Двоє робітників дістали 60% та 35% опіків тіла. Один із них важкопоранений, він перебуває в реанімації. Ще троє дістали легкі травми, їхньому життю нічого не загрожує.

Причину вибуху встановить спеціальна комісія. Наразі на місці події працюють рятувальники та експерти, будівля заводу оточена поліцією.

Як відомо, «Пермський пороховий завод» — одне з найбільших російських підприємств оборонного комплексу. Завод виробляє різні види набоїв та пороху.

Нагадаємо, 1 червня на оборонному заводі в Дзержинську (Нижегородська область РФ) прогриміла низка вибухів. Внаслідок події постраждали 16 осіб, пошкоджено 150 соціальних об'єктів.