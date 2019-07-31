Зеленський у Черкасах. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125008-zelenskyy-u-cherkasah-povidomyv-koly-maut-znyknuty-prokurory-habarnyky-video.html

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Президентові України Володимиру Зеленському в Черкасах поскаржилися на місцевого прокурора.

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Сьогодні, 31 липня, глава держави перебуває з візитом у Черкаській області. На зустрічі з мешканцями області президенту поскаржилися на місцевого прокурора, дехто із присутніх почав вигукувати, що прокурор бере хабарі. Трансляцію зустрічі Зеленського з громадою транслювали українські ЗМІ.

Один із присутніх представників громади попросив президента звільнити прокурора з посади. Зеленський відповів, що не у компетенції президента призначати та звільняти прокурорів. Глава держави наголосив, що питанням заміни місцевих прокурорів займатиметься новий очільник ГПУ.

Мені зараз складно щось говорити щодо прокурора. По-перше, я не знаю цієї людини. По-друге, ми призначимо нового генерального прокурора. Це буде, коли з’явиться нова Верховна Рада. І це йому буде завдання — змінювати всіх прокурорів. Нехай генеральний прокурор розбирається з цим питанням, — зазначив Зеленський.

Сьогодні президента у Черкасах обурило те, що людей до зали запускали за списками. Деякі місцеві депутати поскаржилися, що не змогли потрапити на зустріч з президентом.

Крім того, Зеленський відреагував на суперечку, яка виникла в залі між Олексієм Цибко, який судиться за посаду мера Сміли, та секретарем міськради Сміли Віктором Федоренком щодо того, хто з них винний в заборгованості міста за тепло. Президент поцікавився у Федоренка, який у нього автомобіль. Секретар міськради відповів, що Toyota. Президент порадив Федоренку продати авто і сплатити частину боргів.

Нагадаємо, 31 липня під час робочої поїздки в Черкаську область президент Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації. Цю посаду обійняв Ігор Шевченко.