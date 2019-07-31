Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Фото: Людмила Денісова у Facebook

https://racurs.ua/ua/n125007-genprokuratura-vyklykala-na-dopyt-ombudsmena-ludmylu-denisovu.html

Ракурс

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до Генеральної прокуратури.

Loading...

Повістка Денісовій надійшла 30 липня, омбудсмен наразі готується йти на допит. Про це 31 липня заявив адвокат омбудсмена Андрій Тарасов, але відмовився коментувати зміст записів, оприлюднених минулого тижня Національним антикорупційним бюро України. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Наскільки я розумію щодо цих записів, то це докази в кримінальному провадженні. Саме суд, якщо ця справа дійде до суду, буде надавати юридичну оцінку цим доказам, зокрема, і щодо їх допустимості та ідентичності. Поки що нема що коментувати, — зазначив захисник Денісової.

Адвокат також повідомив про оскарження рішень НАЗК. За його словами, агентство у 2018 році провело повну перевірку декларацій омбудсмена за 2015, 2016 і 2017 роки. Тоді було ухвалене рішення про звернення до НАБУ про відкриття кримінального провадження щодо неправомірного декларування.

Ці рішення були оскаржені нами ще в 2018 році в адміністративному суді. Суд… у червні 2019 року ухвалив відповідне рішення. Щодо перебігу цієї справи ми не зверталися щодо пришвидшення або позитивного вирішення спору. Все йшло так, як має за процесом іти, — додав адвокат.

Нагадаємо, голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка викликали до Генеральної прокуратури для вручення підозри та допиту у якості підозрюваного.