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Інцидент стався 30 липня, фото: NewsOne

Затиснув руку й протягнув 35 м: тікаючи від поліції, водій травмував патрульного в Житомирі (ВІДЕО)

31 лип 2019, 17:36
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За травмування патрульного поліцейського в Житомирі водієві загрожує кримінальна відповідальність.

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Інцидент стався вчора о 20.30 на вулиці Небесної Сотні, повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Поліцейські зупинили автомобіль, який рухався з ввімкненим аварійним світлом, а також не вмикав покажчики повороту, здійснюючи маневри по проїжджій частині. За кермом транспортного засобу перебував водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Він відмовився називати свої анкетні дані та пред’являти водійське посвідчення.

Під час розмови з поліцейськими водій підняв склопідйомник дверцят свого автомобіля, затиснувши руку одного з патрульних, й різко розпочав рух. У результаті зловмисник протягом близько 35 м тягнув поліцейського за своїм автомобілем. Цей момент потрапив на відео.

За попередньою інформацією, у постраждалого поліцейського зафіксовані забої, садна та розтягнення зв’язок. Йому надали медичну допомогу без госпіталізації.

Водій з місця інциденту втік, наразі його розшукують правоохоронці.

У зв’язку з цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, торік у Полтаві мікроавтобус інкасаторів зіткнувся з автомобілем патрульних. Внаслідок ДТП транспортний засіб інкасаторів перекинувся, в автомобіля поліцейських була пошкоджена передня частина.

Джерело: Ракурс


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