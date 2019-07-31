Інцидент стався 30 липня, фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n125006-zatysnuv-ruku-y-protyagnuv-35-m-tikauchy-vid-policiyi-vodiy-travmuvav-patrulnogo-v-jytomyri.html

Ракурс

За травмування патрульного поліцейського в Житомирі водієві загрожує кримінальна відповідальність.

Loading...

Інцидент стався вчора о 20.30 на вулиці Небесної Сотні, повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Поліцейські зупинили автомобіль, який рухався з ввімкненим аварійним світлом, а також не вмикав покажчики повороту, здійснюючи маневри по проїжджій частині. За кермом транспортного засобу перебував водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Він відмовився називати свої анкетні дані та пред’являти водійське посвідчення.

Під час розмови з поліцейськими водій підняв склопідйомник дверцят свого автомобіля, затиснувши руку одного з патрульних, й різко розпочав рух. У результаті зловмисник протягом близько 35 м тягнув поліцейського за своїм автомобілем. Цей момент потрапив на відео.

За попередньою інформацією, у постраждалого поліцейського зафіксовані забої, садна та розтягнення зв’язок. Йому надали медичну допомогу без госпіталізації.

Водій з місця інциденту втік, наразі його розшукують правоохоронці.

У зв’язку з цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, торік у Полтаві мікроавтобус інкасаторів зіткнувся з автомобілем патрульних. Внаслідок ДТП транспортний засіб інкасаторів перекинувся, в автомобіля поліцейських була пошкоджена передня частина.