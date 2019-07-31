Инцидент произошел 30 июля, фото: NewsOne

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Ракурс

За травмирование патрульного полицейского в Житомире водителю грозит уголовная ответственность.

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Инцидент произошел вчера в 20.30 на улице Небесной Сотни, сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Полицейские остановили автомобиль, который двигался с включенным аварийным светом, а также не включал указатели поворота, осуществляя маневры по проезжей части. За рулем транспортного средства находился водитель с признаками алкогольного опьянения. Он отказался называть свои анкетные данные и предъявлять водительское удостоверение.

Во время разговора с полицейскими водитель поднял стеклоподъемник двери своего автомобиля, зажав руку одного из патрульных, и резко начал движение. В результате злоумышленник в течение около 35 м тащил полицейского за своим автомобилем. Этот момент попал на видео.

По предварительной информации, у пострадавшего полицейского зафиксированы ушибы, ссадины и растяжения связок. Ему оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Водитель с места инцидента скрылся, сейчас его разыскивают правоохранители.

В связи с этим инцидентом открытое уголовно производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в прошлом году в Полтаве микроавтобус инкассаторов столкнулся с автомобилем патрульных. В результате ДТП транспортное средство инкассаторов перевернулось, у автомобиля полицейских была повреждена передняя часть.