Пожар в Гнутовом:от огня детонируют боеприпасы. Фото: facebook

https://racurs.ua/n125005-pojar-v-gnutovom-ot-ognya-detoniruut-boepripasy.html

Ракурс

Пожар в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» в Донецкой области стал причиной введения режима повышенной опасности «Красный». У КПВВ вспыхнула сухая трава.

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Из-за огня начали детонировать неразорвавшиеся боеприпасы. Ситуация несет угрозу здоровью и жизни гражданского населения, которое через КПВВ пересекает линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook

Режим «Красный» на КПВВ ввели в 14.00.

Восстановить пропуск лиц и транспортных средств через «Гнутово» обещают после стабилизации ситуации.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале июля в Луганской области произошел пожар в заминированном лесу возле Станицы Луганской. В результате чрезвычайного происшествия погиб один человек.