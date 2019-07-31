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Пожар в Гнутовом:от огня детонируют боеприпасы. Фото: facebook

Пожар в Гнутовом: от огня детонируют боеприпасы

31 июл 2019, 17:23
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Пожар в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» в Донецкой области стал причиной введения режима повышенной опасности «Красный». У КПВВ вспыхнула сухая трава.

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Из-за огня начали детонировать неразорвавшиеся боеприпасы. Ситуация несет угрозу здоровью и жизни гражданского населения, которое через КПВВ пересекает линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook

Режим «Красный» на КПВВ ввели в 14.00.

Восстановить пропуск лиц и транспортных средств через «Гнутово» обещают после стабилизации ситуации.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале июля в Луганской области произошел пожар в заминированном лесу возле Станицы Луганской. В результате чрезвычайного происшествия погиб один человек.

Источник: Ракурс


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