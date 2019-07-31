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Президент Зеленский назначил главу Черкасской области. Фото: president.gov.ua

Зеленский назначил бизнесмена Игоря Шевченко председателем Черкасской ОГА (ФОТО)

31 июл 2019, 17:14
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Нового председателя Черкасской областной государственной администрации назначил президент Владимир Зеленский.

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Черкасской областью будет руководить Игорь Шевченко. Соответствующий указ № 563/2019 «О назначении И. Шевченко председателем Черкасской областной государственной администрации» уже подписан главой государства. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Нового губернатора президент представил во время рабочей поездки в Черкасскую область. Как сообщает Gazeta.ua, Игорь Шевченко прописан в Черкассах. Он владеет двумя земельными участками, нежилыми помещениями и жилым домом на 162 кв. м в областном центре. В декларации новоназначенного чиновника есть квартира площадью 104 кв. м, нежилое помещение и земельный участок в России. Последними двумя объектами он владеет совместно с двумя бизнесменами.

Новый руководитель ОГА задекларировал корпоративные права на черкасское ООО «Легкий экспорт плюс» и частное предприятие «Гермес — Шевченко Игорь», главный офис которого зарегистрирован в Италии.

Зеленский назначил председателя Черкасской ОГА. Фото: provce.ck.ua

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки народного депутата от ВО «Батькивщина» Владислава Бухарева.


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